الكامل والوافي والسلام إلى نهائي دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة

تأهل ناديا الكامل والوافي والسلام إلى نهائي دوري الدرجة الاولى بعد فوز الأول على مصيرة 3 / صفر والثاني على السيب 3 / 1 وفي المباراة الثالثة فاز صحار على أهلي سداب 3 / 2 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المسابقة. في المباراة الأولى تمكن نادي الكامل والوافي من الفوز على نادي مصيرة بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل وبنقاط أشواط 25 / 19 و 25 / 20 و 25 17/ وبذلك حافظ الكامل والوافي على صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة برصيد ١٥ نقطة ليضمن لعب المباراة النهائية وتبقت لنادي الكامل والوافي مباراة حاسمة يلعبها أمام السلام في الجولة الأخيرة والتي سوف تلعب في الـ 19 من فبراير الجاري ، ومن خلالها سوف يتحدد صاحب المركزين الأول والثاني في الترتيب العام. وفي مباراة ماراثونية تمكن نادي صحار من الفوز على نادي أهلي سداب بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين 21 / 25 و 25 / 20 و 25 / 23 و 20 / 25 و 16 / 14 وتبقت لصحار مباراة في الجولة الأخيرة والتي تقام في الـ 19 من فبراير الجاري مع نادي بهلاء، وفي المباراة الثالثة فاز نادي السلام على نادي السيب بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وبنقاط أشواط 25 / 21 و 25 / 20 و 17 / 25 و 25 / 23 وبذلك يصل السلام للمركز الثاني برصيد ١٤ نقطة ، وحقق الفوز في جميع مبارياته وله من الأشواط ١٥ شوطا وعليه ٣ أشواط، وتبقت للسلام مباراة أخيرة أمام الكامل والوافي والتي لا تؤثر نتيجتها على الفريقين لكونهما سيلعبان النهائي في الـ 22 من فبراير الجاري. في المقابل تراجع السيب للمركز الثالث بعد أن أنهى مبارياته الست وتمكن من الفوز في ٤ مباريات وخسارة مباراتين وله من النقاط ١٢ نقطة ومن الأشواط ١٤ وعليه ٧ أشواط.وسيلعب السيب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام صحار في الـ 22 من فبراير الجاري.