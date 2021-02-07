قال راشد بن حمد الجهوري أمين الصندوق بنادي السويق عن تعاقد النادي مع العراقي حكيم شاكر لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي : في البداية نأمل تصحيح المسار الكروي بالنادي والمحافظة على حظوظ الفريق فيما تبقى بالدوري والكأس لذلك جاءت خطوة التعاقد مع المدرب حكيم شاكر ومساعده الدكتور علي ، ثقتنا في الجهاز الفني الجديد ثقة كبيرة ، حيث تم اختياره على أساس أنه أدرى بالكرة العمانية واللاعب العماني بوجه عام ، ولديه خبرة كافية عن نادي السويق خاصة وأنه قاده لإنجاز متفرد في موسم سابق وهو التتويج باللقب الغالي على حساب ظفار بثنائية تشي تشي ، كما أنه متابع لمباريات النادي في هذا الموسم وتقييمه للفريق كانت أحد أسباب التعاقد معه ، مجلس الادارة يضع الثقة الكاملة فيه من أجل الوصول لأفضل المراتب لترضي طموحات مجلس الإدارة أولا وجماهير شعاع الشمس ثانيا ، المدرب ومساعده سيخضعان حاليا للحجر الصحي حتى السبت القادم عطفا على قرارات اللجنة العليا للتعامل مع كورونا ، على أن يقود الجهاز الفني الحالي بالفريق خلال هذه المرحلة التي تسبق التحاق حكيم شاكر بتدريب الفريق بالمرحلة القادمة إن شاء الله تعالى .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راشد الجهوري : التعاقد مع حكيم شاكر جاء عن قناعة تامة ونسعى لتصحيح المسار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.