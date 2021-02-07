اليوم مباراتان في الدور الثاني لبطولة كأس جلالة السلطان للهوكي

تنطلق اليوم مباريات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس جلالة السلطان للهوكي من خلال إقامة مباراتين تجمع الأولى الاتحاد مع ظفار في الرابعة عصراً على ملعب الهوكي بمجمع السعادة الرياضي وفي المجموعة الثالثة يلتقي متصدر المجموعة أهلي سداب بنزوى في السابعة مساء على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وقد احتفظ أهلي سداب بصدارة المجموعة الثالثة عندما أنهى الدور التمهيدي الأول من البطولة الغالية بفوزه على مسقط بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وفي المجموعة الثانية حقق صلالة فوزه الأول على الاتحاد بنتيجة 4 / 1 بمجمع السعادة الرياضي.

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