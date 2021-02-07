الرياضة

خاص.. الإسماعيلي يعاقب الشامي بعقوبة مالية ضخمة

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شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عودة محمد الشامي، لاعب الفريق للتدريبات، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الخميس المقبل؛ ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وعلم موقع "دوت الخليج"، أن الإسماعيلي فرض عقوبة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه طبقًا للائحة على اللاعب بسبب تصريحاته الإعلامية الأخيرة.

وكان "الشامي" خاض تدريبات الجري حول الملعب بالأمس، عقابًا له قبل أن يتدخل البوسني "دراجان يوفيتش" لعودة اللاعب للتدريبات الجماعية من جديد.

ووافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على طلب البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق بوجود مساعد في الجهاز المعاون له من موطنه، لتولي منصب المدرب العام للفريق.

ومن المقرر أن يصل المدرب البوسني خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وشهدت الساعات الماضية تعيين أحمد الدهراوي خلفًا لسعفان الصغير، ورحيل أحمد العجوز المدير الفني المؤقت للفريق، والإبقاء على عطية صابر مدرب الفريق.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس المقبل في الدوري.

يذكر أن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية يؤازر الفريق الأربعاء المقبل قبل السفر للإسكندرية للمواجهة الهامة والمرتقبة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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