ولفرهامبتون يتعادل مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق ليستر سيتي مع ولفرهامبتون بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

الفريقان تبادلا السيطرة والهجمات على مرمى بعضهما البعض، لكن لم تهتز شباك أي منهما، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي وتقاسمهما للنقاط.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة 43 في المركز الثالث، فيما رفع ولفرهامبتون رصيده لـ 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتنطلق بعد قليل مباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول، في قمة الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإنجليزي.