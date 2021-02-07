بعد رفض طعنه.. مرتضى منصور: بيان هام لفضح المؤامرة القطرية

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على الحكم الصادر اليوم من القضاء الإداري برفض الطعن الخاص به للعودة مرة أخرى لرئاسة نادي الزمالك.
وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلا: "الحمد لله... الحمد لله ... الحمد لله، أشكر قضاء مصر العظيم ولا تعقيب على حكم القاضي، الحساب عند الله وأمام ضميره المهم أن يكون ضميره مستريحا فيما كتبه.
واضاف "أما أنا وجماهير الزمالك وجمعيتنا العموميه نؤكد احترامنا لأحكام القضاء مهما كانت أسبابه.
وتابع : "اليوم في المساء بالصوت والصورة بيانا مني أمام الرأي العام لفضح المؤامرة القطرية التي نفذت بأيادي مصرية".
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