وصول حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة

وصلت منذ قليل، حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب استاد القاهرة؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز. ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

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