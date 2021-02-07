رياض محرز يقود مانشستر سيتي في مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفربول، في قمة الجولة 23 لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي: في حراسة المرمى: إديرسون مواريش خط الدفاع:جواو كانسيلو - جون ستونز - روبين دياز - زينتشينكو خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان -فيل فودين خط الهجوم: رياض محرز - برناندو سيلفا - رحيم ستيرلنج وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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