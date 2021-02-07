للمرة الأولى عربيا وأفريقيا.. تعاون جديد بين فريقي السوشيال ميديا بـ الأهلي وبايرن ميونخ

حرصت إدارة الإعلام بالنادي الأهلي، عبر فريق عمل السوشيال ميديا، على التعاون المشترك مع نظيرتها في نادي بايرن ميونخ الألماني، وذلك على هامش بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير الجاري.
جاء التعاون المشترك في ضوء الاتصالات التي جرت بين فريقي السوشيال ميديا في الناديين، والذي صدر عنه إنتاج أول محتوى مشترك بعنوان «حديث الأساطير»، والذي جمع قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق وائل جمعة، ومدافع بايرن ميونخ ومنتخب غانا السابق "صامويل كوفور"، وتم تداوله على الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لكلا الناديين.
وطرحت اليوم الحسابات الرسمية للأهلي وبايرن ميونخ على مواقع التواصل الاجتماعي العمل الثاني، وهو عبارة عن تحدٍّ بين لاعبي الفريق الحالي لبايرن ميونخ ولاعبي الأهلي، ممثل في حديث نجوم نادي القرن في أفريقيا باللغة الألمانية، على أن يتحدث لاعبو الفريق الباڤاري باللغة العربية.
ويعد تعاون فريق السوشيال ميديا بالنادي الألماني مع نظيره في الأهلي هو الأول من نوعه على صعيد الأندية العربية والإفريقية.
وتشهد الفترة المقبلة المزيد من الأعمال المشتركة بين الناديين في هذا المجال.
وبذل فريق السوشيال ميديا بالأهلي جهود مكثفة مع نظيره في نادي البايرن من أجل إنتاج هذا المحتوي الذي شهد مشاركة نجوم الأهلي محمد الشناوي وعلي معلول ومحمود كهربا وبدر بانون بالإضافة إلي مشاركة نجوم البايرن ليفاندوسكى و كيميتش وبواتينج وسولي.
وقام مسئولو السوشيال ميديا بالأهلي بالتواصل طوال الفترة الماضية من أجل إخراج هذا المنتج إلي النور في ظل التعاون من جانبهم مع النادي الألماني.
ويلتقي الأهلي مع نظيره بايرن ميونيخ الألماني في الثامنة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
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