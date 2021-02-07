للمرة الأولى عربيا وأفريقيا.. تعاون جديد بين فريقي السوشيال ميديا بـ الأهلي وبايرن ميونخ

حرصت إدارة الإعلام بالنادي الأهلي، عبر فريق عمل السوشيال ميديا، على التعاون المشترك ‏مع نظيرتها في نادي بايرن ميونخ الألماني، وذلك على هامش بطولة كأس العالم للأندية، المقامة ‏حاليا وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير الجاري.‏

‏جاء التعاون المشترك في ضوء الاتصالات التي جرت بين فريقي السوشيال ميديا في ‏الناديين، والذي صدر عنه إنتاج أول محتوى مشترك بعنوان «حديث الأساطير»، والذي ‏جمع قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق وائل جمعة، ومدافع بايرن ميونخ ومنتخب غانا ‏السابق "صامويل كوفور"، وتم تداوله على الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ‏لكلا الناديين.‏

وطرحت اليوم الحسابات الرسمية للأهلي وبايرن ميونخ على مواقع التواصل الاجتماعي ‏العمل الثاني، وهو عبارة عن تحدٍّ بين لاعبي الفريق الحالي لبايرن ميونخ ولاعبي الأهلي، ‏ممثل في حديث نجوم نادي القرن في أفريقيا باللغة الألمانية، على أن يتحدث لاعبو الفريق ‏الباڤاري باللغة العربية.‏

ويعد تعاون فريق السوشيال ميديا بالنادي الألماني مع نظيره في الأهلي هو الأول من نوعه على ‏صعيد الأندية العربية والإفريقية. ‏

وتشهد الفترة المقبلة المزيد من الأعمال المشتركة بين الناديين في هذا المجال. ‏

وبذل فريق السوشيال ميديا بالأهلي جهود مكثفة مع نظيره في نادي البايرن من أجل إنتاج هذا المحتوي الذي شهد مشاركة نجوم الأهلي محمد الشناوي وعلي معلول ومحمود كهربا وبدر بانون بالإضافة إلي مشاركة نجوم البايرن ليفاندوسكى و كيميتش وبواتينج وسولي.

وقام مسئولو السوشيال ميديا بالأهلي بالتواصل طوال الفترة الماضية من أجل إخراج هذا المنتج إلي النور في ظل التعاون من جانبهم مع النادي الألماني.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بايرن ميونيخ الألماني في الثامنة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة في ‏نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏