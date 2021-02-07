نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي بالأحمر وبايرن ميونخ بالأبيض في موقعة نصف نهائي مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر أن يرتدى النادي الأهلى، القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء فى مباراة نصف نهائى كأس العالم للأندية غدا أمام بايرن ميونيخ.

بينما سيرتدي بايرن ميونخ القميص الأبيض، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفنى للمباراة الذى عقد صباح اليوم الأحد داخل مقر إقامة البعثة.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى ومنسق الأهلى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفنى.

كما حضر الاجتماع أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزينى مدير اللوائح والتراخيص فى النادى، وأيضا الكابتن ماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريى الفريق.

شهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدى الأهلى القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدى حارس مرماه الطاقم الأصفر كاملا، فى حين يرتدى بايرن ميونيخ الطقم الأبيض كاملا وحارس مرماه اللون الأزرق كاملا.