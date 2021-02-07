الرياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في المباراة التي تنطلق بعد قليل بينهما في الدوري الإنجليزي.

 

وجاء التشكيل الذي أعلنه المدير الفني الألماني يورجن كلوب كالآتي:

 

حراسة المرمى: أليسون

 

الدفاع: أليكساندر أرنولد، فابينيو، هندرسون، روبيرتسون

 

الوسط: فينالدوم، جونز، تياجو ألكانتارا

 

الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو.

ويحتل مانشستر سيتي قمة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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