نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في المباراة التي تنطلق بعد قليل بينهما في الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل الذي أعلنه المدير الفني الألماني يورجن كلوب كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد، فابينيو، هندرسون، روبيرتسون

الوسط: فينالدوم، جونز، تياجو ألكانتارا

الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو.

ويحتل مانشستر سيتي قمة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 40 نقطة.