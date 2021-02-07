نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلم الإسباني بيب جوارديولا التشيكل الرسمي لمانشستر سيتي أمام ليفربول، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى : ايدرسون

في خط الدفاع : زينشينكو - دياز - ستونز - كانسيلو

في خط الوسط : جوندوجان - رودريجو - بيرناردو

في خط الهجوم : فودين - سترلينج - محرز

جير بالذكر أن يدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم متربعًا على قمة جدول بريميرليج برصيد 47 نقطة (ولديه مباراة مؤجلة ضد إيفرتون)، بينما تراجع ليفربول إلى المركز الرابع برصيد 40 نقطة.