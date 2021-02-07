نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز شيكو والسنبلاوين وكهرباء طلخا وهزيمة المياه بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج الجولة الثالثة عشر للمجموعة التاسعة للقسم الثالث عن فوز فريق شيكو على فريق ميجا سبورت بهدف دون رد.



وكذلك حقق فريق السنبلاوين الفوز على فريق عمال المنصورة بهدف نظيف.



وتلقى فريق مياه الدقهليه الهزيمة على ملعبه من فريق كهرباء طلخا بهدف دون رد.



و سحق فريق منيه سمنود فريق الأمير بثلاثية مقابل هدف

وفاز فريق الخبارية على فريق دقادوس بهدف نظيف.



بينما تم تأجيل مباراتي نبروه مع بلقاس وشبان بدواى واتحاد المنزله لاشتراكهما في كأس مصر.



الترتيب



1- شيكو 25 نقطة

2_نبروه 22 نقطة

3_مياة الدقهلية 22 نقطة

4_بلقاس 16 نقطة

5_ميجا سبورت 15 نقطة

6_عمال المنصورة 15 نقطة

7_منية سمنود 15 نقطة

8- شربين 14 نقطة

9_السنبلاوين 14 نقطة

10_كهرباء طلخا 12 نقاط

11_الخيارية 12 نقاط

12_دقادوس 7 نقاط

13- الامير 7 نقاط

14_شبان بدواى 6 نقاط

15_المنزلة 4 نقاط