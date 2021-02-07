نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب الضبعة يهزم مطروح ويتصدر القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق مركز شباب الضبعة في الوصول لصدارة المجموعة بالمشاركة مع فريق الزهور بعد الفوز علي مطروح بهدفين مقابل لاشئ أحرزهم عرفة جسار، وصلاح زويل في ختام مباريات الجولة السابعة للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث ليرفع الفريق رصيدة للنقطة ال12، ويتوقف رصيد مطروح عند النقطة الثالثة.

وكانت مباريات الجولة قد أفتتحت بالأمس وسيطرت التعادلات علي نتائجها حيث تعادل فريق الشرطة مع فريق هلال الضبعة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب مركز شباب مطروح ليرفع الشرطة رصيدة للنقطة الرابعة، بينما رفع فريق الهلال رصيدة للنقطة العاشرة.