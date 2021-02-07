نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الحليم علي للمصورين: "علشان خاطري محدش يصور لاعبي الزمالك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفض عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، تصوير حافلة الفريق الكروي ولاعبي الفريق الأول أثناء الوصول لستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري العام.

وطلب عبد الحليم على حديثه للصحفين والمصورين المتواجدين بستاد القاهرة عدم تصوير لاعبي الفريق قائلاً "علشان خاطري محدش يصور أي لاعب".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما فاز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة من أصل 7 مباريات.