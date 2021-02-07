نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق زمالك 2001 يحيي ذكرى شهداء الدفاع الجوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحيا فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2001، ذكرى شهداء النادى الذين رحلوا في واقعة استاد الدفاع الجوي.

ورفع لاعبو الزمالك قميصا يحمل الرقم 20 قبل انطلاق مباراة البنك الأهلي التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لبطولة دوري الجمهورية، وانتهت بفوز الفريق بهدف دون رد.

وتحل غدا الإثنين الذكرى السادسة لأحداث استاد الدفاع الجوي التي أدت إلى استشهاد 20 شخصًا من مشجعي الزمالك يوم 8 فبراير 2015 .

ويذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي، قررت تكريم أسر الشهداء غدا الإثنين بمقر النادي، في تمام الساعة الرابعة عصرا.