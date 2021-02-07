نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في اللقاء التي يجمع بينهم مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل يتضمن كلا من :

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

خط الدفاع : حازم إمام -محمود علاء- محمود الونش -عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد -امام عاشور- محمود عبد الرازق شيكابالا- يوسف أوباما- أحمد سيد زيزو .

سيف الدين الجزيري في الهجوم.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما فاز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة من أصل 7 مباريات.