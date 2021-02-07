نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على بدلاء الزمالك أمام الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها بعد قليل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة – حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبدالرازق شيكابالا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمود عبدالرحيم "جنش" - إسلام جابر - محمد عبدالسلام - مروان حمدي - حميد أحداد - أحمد عيد - حسام أشرف - أسامة فيصل - حسين فيصل.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما فاز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء وأحرز 17 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.