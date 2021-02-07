ميلان يفوز على كروتوني برباعية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي ميلان الفوز على نظيره كروتوني بنتيجة 4-0 اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي، ويعزز صدارته للكالتشيو.

وأسفرت باقي مباريات الجولة عن تعادل بينفينتو مع ضيفه سامبدوريا 1-1، في حين فاز أودينيزي 2-0 على ضيفه فيرونا.

وارتفع رصيد ميلان إلى 49 نقطة ليتربع على القمة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه إنتر، الذي تصدر البطولة مؤقتاً بفضل فوزه على مضيفه فيورنتينا أول أمس الجمعة، بنفس الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد كروتوني عند 14 نقطة، ليظل قابعاً في مؤخرة الترتيب.

وأحرز النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الهدفين الأول والثاني لميلان في الدقيقتين 30 و64 على الترتيب، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 14 هدفاً، ويتقاسم المركز الثاني في قائمة الهدافين مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر، بفارق هدفين خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (المتصدر) نجم يوفنتوس.

وتكفل الكرواتي أنتي ريبيتش بتسجيل الهدفين الثالث والرابع للفريق اللومباردي في الدقيقتين 69 و70، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، عقب إحرازه هدفاً خلال فوز ميلان 2-1 على مضيفه بولونيا في المرحلة الماضية.