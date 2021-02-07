نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل زعيم الثغر كلا من :-

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : مروان عطيه - لوي داميان - السيد سالم

خط الوسط : خالد الغندور - كريم الديب - عبد الغني محمد - محمد الصباحي

خط الهجوم : عمار حمدي - رزاق سيسيه - روماريو ويليامز

البدلاء :-

صبحي سليمان - محمود رزق - كريم يحيى - حسام عاشور - أحمد حجي - فوزي الحناوي - أحمد راشد - أكوي - خالد قمر.