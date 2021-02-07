15 دقيقة.. تعادل سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج

أول ربع ساعة شهدت تمركز دفاعي جيد من لاعبي الفريقين، فلم تظهر محاولات لتهديد أي من المرميين، وكانت أبرز أحداث أول 15 دقيقة هو البطاقة الصفراء التي تحصل عليها تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول، بعد تدخله على إلكاي جوندوجان.

في حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - هندرسون - فابينيو - أندرو روبرتسون خط الوسط: كيرتس جونس - جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 40 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 47 نقطة.

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