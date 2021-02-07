موتوا نفسكوا.. كريم فهمي يوجه رسالة لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ

وجه الفنان كريم فهمي، رسالة تحفيزية لـ لاعبي النادي الأهلي قبل مباراة الغد أمام بايرن ميونخ الألمانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

وكتب كريم فهمى، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، "احلموا، ليه الحلم ميتحققش، مفيش مستحيل في الكره، الاهلي كبير وانتوا لعيبه كبيره، كسبنا ايطاليا بطل العالم ، احرجنا البرازيل ، كسبنا ريال مدريد في ماتش ودي".

وتابع كريم فهمى، "ممكن لو لعبنا ميت ماتش نكسبهم واحد من الميه بس ليه ميكونش ده هو الماتش اللي من الميه ، عندي ثقه في اللعيبة وجمهوركم في ضهركم، اعملوا تاريخ جديد، علي الحلوه والمره معاك مع ان المره ديه كده كده مفيش مره".

واختتم كريم فهمي "اعملوا اللي عليكوا و موتوا نفسكوا ، بحبك يا اهلي".

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة، الخميس الماضي