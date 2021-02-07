إهدار ضربة جزاء.. ليفربول ومانشستر سيتي حبايب فى الشوط الأول بـ الدوري الإنجليزي

خيم التعادل السلبي على أحداث مباراة فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة 23 لبطولة الدوري الإنجليزي.

أول ربع ساعة شهدت تمركز دفاعي جيد من لاعبي الفريقين، فلم تظهر محاولات لتهديد أي من المرميين، وكانت أبرز أحداث أول 15 دقيقة هو البطاقة الصفراء التي تحصل عليها تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول، بعد تدخله على إلكاي جوندوجان.

وبعد ذلك، استمر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين، وكانت أخطر الفرص عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 24، عندما أرسل له ترينت ألكسندر أرنولد كرة عرضية رائعة، لكن تسديدة اللاعب السنغالي بالرأس علت مرمى مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 36، تحصل مانشستر سيتي على ضربة جزاء بعد عرقلة ستيرلنج، ليسددها جوندوجان، لكنه أهدرها، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.