حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك.. سيسيه وروماريو في الهجوم

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي الزمالك في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز . وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :- حراسة المرمى : محمد صبحي خط الدفاع : السيد سالم – داميون لوي – كريم الديب – مروان عطية خط الوسط : خالد الغندور – عبد الغني محمد - محمد الصباحي - عمار حمدي خط الهجوم : رزاق سيسيه – روماريو ويليامز

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