تبادل التحية بين حراس الزمالك والاتحاد قبل بداية الإحماء

حرص الثنائي عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومحمد أبو جبل حارس الفريق، على التوجه إلى عماد المندوه مدرب حراس الاتحاد السكندري ومحمد صبحي حارس زعيم الثغر لتحيتهم قبل بداية عمليات الإحماء. ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة والنصف على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.

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