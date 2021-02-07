قبل مواجهة الاتحاد السكندري.. الزمالك يحيي ذكرى الشهداء العشرين

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ارتداء قمصان تحمل الرقم 20، وذلك خلال وجودهم في استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، لاحياء ذكرى شهداء النادى الذين رحلوا في واقعة استاد الدفاع الجوي.

ويلتقي الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم مع الاتحاد السكندري، في المباراة التي يحتضنها استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.

ويحل غدا الإثنين الذكرى السادسة لأحداث استاد الدفاع الجوي التي أدت إلى استشهاد 20 شخصًا من مشجعي الزمالك يوم 8 فبراير 2015 .

وكان الجهاز الفني قد أعلن عن التشكيل الرسمي للفريق والذي جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة – حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبدالرازق شيكابالا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمود عبدالرحيم "جنش" - إسلام جابر - محمد عبدالسلام - مروان حمدي - حميد أحداد - أحمد عيد - حسام أشرف - أسامة فيصل - حسين فيصل

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما فاز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء وأحرز 17 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.