محمد صلاح يتعادل لـ ليفربول في شباك مانشستر سيتي من ركلة جزاء

أحرز محمد صلاح هدف التعادل لـ ليفربول في شباك مانشستر سيتي في المباراة المقامة حاليًا في الجولة 23 لبطولة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح أحرز الهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 63، تحصل عليها بعد دفعه من روبين دياز مدافع مانشستر سيتي.

وكان جوندوجان قد أحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 49