بعد تناول الغداء بأحد المطاعم .. وفاة صلاح مصيلحي مؤسس نادي إنبي

توفي الكابتن صلاح مصيلحي مؤسس نادي إنبي وصانع الكثير من النجوم بالنادي البترولي وذلك عصر اليوم الأحد و كان برفقة الكابتن عادل زكي المدير الإداري لنادي إنبي ، حيث كانا يتناولان الغداء بأحد المطاعم ، وبعد الغداء شعر الكابتن صلاح مصيلحي بتعب فتم نقلة إلي المستشفي ليفارق الحياة. وستقام الجنازة غدا من مستشفى الدعاة خلف مستشفى هليوبوليس بجوار نادي الغابة

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