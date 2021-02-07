تعرف على معلق مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم، مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي ستجمع بين الأهلي وبايرن ميونخ الألماني.
ويلاقي الأهلي نظيره بايرن ميونيخ، مساء غدا الإثنين الموافق الثامن من شهر فبراير الجاري، عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.
معلق مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية
وكشفت مجموعة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، على القناة المفتوحة.
ويعلق على مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، المعلق المصري علي محمد علي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز أمام نظيره الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
ووصلت بعثة فريق بايرن ميونيخ، أمس السبت، بعد أن تعطل إقلاع الطائرة، لمدة تجاوزت الـ7 ساعات.