الرياضة

جوندوجان يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي في شباك ليفربول

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوندوجان يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي في شباك ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي في تسجيل الهدف الأول لفريقه، في شباك ليفربول، بالمباراة التي تقام بينهما حاليا على ملعب أنفيلد.

ويلتقي ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف جوندوجان في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه التقدم على الريدز.

ويحتل السيتي قمة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا