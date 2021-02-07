جوندوجان يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي في شباك ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - نجح جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي في تسجيل الهدف الأول لفريقه، في شباك ليفربول، بالمباراة التي تقام بينهما حاليا على ملعب أنفيلد.

ويلتقي ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف جوندوجان في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه التقدم على الريدز.

ويحتل السيتي قمة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.