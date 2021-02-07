نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفكر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الاعتماد على ثلاثة لاعبين في خط الوسط أمام بايرن ميونيخ في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ الألماني، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد فاز على الدحيل القطري، بهدف نظيف، في مستهل مشوار المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

ويسعى موسيماني للدفع بثلاث لاعبين في خط الوسط أمام بايرن ميونيخ، وهم عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، من أجل إغلاق المساحات أمام العملاق البافاري.

ومن المقرر أن يعتمد موسيماني، على الجانب الدفاعي بشكل كبير أمام بايرن ميونيخ، بسبب فارق الإمكانيات بين بطلي أوروبا وإفريقيا.

ويمتلك بايرن ميونيخ العديد من مفاتيح اللعب أصحاب القدرات الخاصة، لعل أبرزهم توماس مولر وليفاندوفسكى وسيرجي جنابرى وكيميتش وكومان وليروي ساني، وغيرهم من العديد من لاعبي عملاق الدوري الألماني.