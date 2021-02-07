نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يفكر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الاعتماد على ثلاثة لاعبين في خط الوسط أمام بايرن ميونيخ في بطولة كأس العالم للأندية.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ الألماني، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.
وكان الأهلي قد فاز على الدحيل القطري، بهدف نظيف، في مستهل مشوار المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.
ويسعى موسيماني للدفع بثلاث لاعبين في خط الوسط أمام بايرن ميونيخ، وهم عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، من أجل إغلاق المساحات أمام العملاق البافاري.
ومن المقرر أن يعتمد موسيماني، على الجانب الدفاعي بشكل كبير أمام بايرن ميونيخ، بسبب فارق الإمكانيات بين بطلي أوروبا وإفريقيا.
ويمتلك بايرن ميونيخ العديد من مفاتيح اللعب أصحاب القدرات الخاصة، لعل أبرزهم توماس مولر وليفاندوفسكى وسيرجي جنابرى وكيميتش وكومان وليروي ساني، وغيرهم من العديد من لاعبي عملاق الدوري الألماني.