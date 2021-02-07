نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN SPORTS الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد بي إن سبورت المفتوحة ، تنقل شبكة قنوات بي إن الرياضية أحداث مباراة الأهلي وبايرن ميونخ على تردد قناتها المفتوحة إلي جميع المتابعين في مصر والعالم العربي، وقد فاز النادي الأهلي المصرية على فريق الدحيل القطرى في مباراة الماضية والتي على اثرها سوف يواجه نادى بايرن ميونخ في إطار بطولة كاس العالم للأندية المقامة في قطر، وتذاع المباراة على عدة قنوات مفتوحة من أهمها تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة وهى القناة الرسمية التي تمتلك حقوق بث البطولة الحصري، ويبحث ملايين من مشجعي كرة القدم في الشرق الأوسط عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ 2021.

تردد بي إن سبورت المفتوحة

تنقل قناة بي أن الرياضية مباراة الأهلي المصري في بطولة كاس العالم للأندية غدا أمام نادى بايرن ميونخ في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت دبي، وتذيع شبكة قنوات بي أن سبورت الرياضية المباراة على تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي المصري وبايرن ميونخ على تردداها التالية :

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التشفير العرب سات 12765 عمودي 27500 2/3 مفتوحة النايل سات 11566 أفقي 27500 3/4 مفتوحة

القمر الصناعي : سهيل سات

تردد القناة : 11547،11566

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن 2021

تعرض مباراة الأهلي المصري بايرن ميونخ الألماني غدا على عدة قنوات أجنبية مفتوحة لا تحتاج إلي دفع رسوم اشتراك لكى تتابع المباراة بجانب تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة، وتعرض المباراة بتوقيات المختلفة تبعا لتوقيت جرنيتش الذي تعرض به المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرنيتش، ونستعرض إليك عبر هذا المقال تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني عبر بيانات إشارة الاستقبال التالية :

تردد قناة تي في سبورت البولندي

القمر صناعي: هوت بيرد

تردد :10834

استقطاب :عمودي

معدل ترميز: 27500.

تردد قناة ميديايست الإيطالية

قمر صناعي :هوت بيرد

تردد: 11432

استقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500.

تردد قناة بي إن تي البلغارية