تاريخ مواجهات الأهلي مع بايرن ميونيخ

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محمد سياف - ابو ظبي - وصل الأهلي لكأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه وكانت مباراته الأولى ضد صاحب الأرض الدحيل بطل الدوري القطري، ونجح في تخطيه بهدف نظيف ليضرب موعدًا مع الباڤاري بايرن ميونخ الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

هذه المباراة الرسمية الأولى للنادي الأهلي و بايرن ميونخ ولكن جمعتهما من قبل مباراتين وديتين لم تكن الغلبة فيهم لأحد فقد حقق البايرن انتصارا واحدا على الأهلي وحقق الأهلي انتصارا وحيدا على البايرن.

فوز الأهلي علي بايرن ميونيخ

استطاع الأهلي تحقيق الفوز علي الباڤأرى بايرن ميونخ في العام 1977 عندما استضافه في مباراة ودية انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف سجل هدفي الأهلي محمود عبد المنعم ومحمود الخطيب.

فوز البايرن ميونيخ علي الأهلي المصري

ومن ثم جمعتهم المواجهة الثانية في العام 2012 في مواجهة ودية أقيمت في قطر وانتهى اللقاء بفوز بايرن ميونيخ على الأهلي بهدفين مقابل هدف سجل هدف الأهلي محمد بركات وسجل هدفي البايرن مهاجم الفريق أوليتش.

لتكون المباراة القادمة هي المواجهة الثالثة بين الفريقين وتكون أول اللقاءات الرسمية و التي ستجمعهم في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في قطر والتي يطمح كلا الفريقين لتحقيقها و التي ستكون البطولة الثانية للبايرن في كأس العالم للأندية بينما لم يحققها الأهلي من قبل و لكنه شارك في البطولة 6 مرات من قبل.

ويطمح أيضًا البايرن في إضافة البطولة السادسة له في موسم 2020 ليكون ثاني فريق أوربي يحقق السداسية بعد برشلونة الذي حققها من قبل في 2009.

كان اللقاء الصحفي منذ قليل لمباراة الأهلي و بايرن ميونيخ و أوضح كلاً من المدربين شعوره و استعداداته لكلاً من المدربين ميتسو و فليك و قائد الفريقين محمد الشناوي و كيميش و يستعد الفريقين للمواجهة بحماس شديد و رغبة في الوصول للنهائي.

في المباراة السابقة النادي الأهلي ضد الدحيل القطري و تعليق أشهر7 لاعبين علي المباراة يحظي الآن النادي الأهلي بالتشجيع من قبل المنافسين المحليين و العديد من الدول العربية التي تريد حصول النادي الأهلي علي الكأس.