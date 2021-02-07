سيتي يكتسح ليفربول ويبتعد بصدارة الدوري

سيتي يكتسح ليفربول ويبتعد بصدارة الدوريلقن فريق مانشستر سيتي مضيفه ليفربول درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل ليستر سيتي مع وولفرهامبتون سلبيا وفوز توتنهام على وست بروميتش 2 - صفر.

وسجل أهداف مانشستر سيتي إلكاي غاندوغان (هدفين) في الدقيقتين 49 و73 ورحيم سترلينغ في الدقيقة 76 وفيل فودين في الدقيقة 83، فيما سجل هدف ليفربول محمد صلاح في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وبالهدف الذي سجله صلاح اليوم رفع رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 16 هدفا بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه، كما أصبح هذا الهدف هو الأول لفريق ليفربول في ملعبه أنفيلد في العام الجديد.

وهذه هي الخسارة الثالثة لفريق ليفربول على ملعبه آنفيلد في الدوري هذا الموسم بعد الخسارة أمام بيرنلي وبرايتون.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع.