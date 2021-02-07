المعز علي يعتذر لجمهور الأهلي عن تصريحاته ضد نادي القرن

كان المعز علي أصدر تصريحات عقب مباراة الأهلي والدحيل، قال فيها أنهم أعطوا النادي الأهلي حجمه الحقيقي في الشوط الثاني، وكانوا قد أعطوه أكبر من حجمه في الشوط الأول، وهي التصريحات التي اعتبرها الجمهور إساءة لنادي القرن.
وتوجه المعز علي عقب مباراة فريقه أمام أولسان هيونداي للمدرجات والتي كان يتواجد بها عدد من جمهور النادي الأهلي، قائلًا:" أنتم أخواني، لم أقصد أي إساءة."
وأضاف:" تصريحاتي عن الأهلي كانت عن المباراة بشكل عام، وليس عن كيان أو جمهور النادي الأهلي، أنا آسف على كل حال."
ويواجه النادي الأهلي نظيره بايرن ميونخ الألماني غدًا الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
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