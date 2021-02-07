سقوط البطل.. أرقام كارثية لـ ليفربول بعد رباعية مانشستر سيتي

خسر فريق ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
هزيمة هي تاريخية بكل المقاييس، لبطل الدوري الإنجليزي، فمعها حطم ليفربول العديد من الأرقام القياسية السلبية.
ونستعرض تباعًا في هذا التقرير، الأرقام القياسية التي حطمها ليفربول بهزيمته التاريخية اليوم.
ليفربول خسر 3 مباريات متتالية على ملعبه، وهو الأمر الذي لم يتعرض له النادي طوال تاريخه في البريميرليج.
ليفربول توقف رصيده عند 40 نقطة بعد مرور 23 جولة من المسابقة.. في نفس المرحلة من الموسم كان يملك 67 نقطة في رصيده، أي أنه فقد 27 نقطة عن الموسم الماضي وهو السقوط الأكبر لفريق حامل للقب في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم التالي.
أصبح ليفربول أول فريق حامل للقب الدوري الإنجليزي يخسر 3 مباريات متتالية على أرضه، في الموسم التالي لتتويجه باللقب، منذ تشيلسي الذي تعرض لذلك الأمر عام 1956.
بعد هدف جوندوجان الأول، تلقى ليفربول 4 أهداف متتالية على ملعبه في الدوري الإنجليزي دون أن يسجل الفريق أي هدف وهي المرة الأولى للفريق منذ عام 1999.
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