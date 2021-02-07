ذهبوا إلى جنة الخالدين.. شريف عبد الفضيل يحيي ذكرى شهداء الزمالك

أحيا شريف عبد الفضيل، لاعب النادي الأهلي السابق، ذكرى وفاة شهداء نادي الزمالك. ونشر شريف عبد الفضيل عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، صورة، معلقا عليها "ذهبوا الي جنه الخالدين رحم الله العشرين ????".

وأسفرت أحداث ستاد الدفاع الجوي عن تدافع وقع على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة وأدى إلى استشهاد 20 شخصًا من مشجعي الزمالك يوم 8 فبراير 2015.



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