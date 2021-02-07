جوارديولا: الفوز على ليفربول جاء بعد كثير من السنوات العجاف

وانهار ليفربول برباعية أمام السيتي، في مباراة شهدت تسجيل محمد صلاح لهدف ليفربول الوحيد.
وقال بيب جوارديولا في تصريحات عقب المباراة:«الطريقة التي لعبنا بها والروح التنافسية هي السبب في تحقيق الفوز، الانتصار على ملعب أنفيلد جاء بعد الكثير من
السنوات العجاف».
وأضاف:«عدنا من الباب الكبير بعد تعادل ليفربول، وقمنا باستغلال الفرص على أحسن ما يرام، ردة الفعل كانت رائعة، والثقة هي سبب كل الانتصارات التي نحققها».
وأكمل:«الكل يريد أن يحصل على اللقب، نحن فى مركز جيد، خضنا الكثير من المباريات الصعبة، ولكن لايزال أمامنا الكثير من المباريات المتبقية في نهاية المطاف حصلنا على 3 نقاط فقط ولم نحصل على اللقب».
ورفع مانشستر سيتي، رصيده إلى النقطة 50 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 40 في المركز الرابع.
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