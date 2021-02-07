ركلة جزاء.. زيزو يتقدم للزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد

انتهت أحداث 60 دقيقة من المباراة التي تقام بين الزمالك والاتحاد السكندري، بتقدم الأبيض بهدف دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرةالدولي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

الشوط الأول..

وصل سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في الدقائق الأولى من المباراة، لمرمى الاتحاد السكندري في كرة انفرد بها بمحمد صبحي ولكن لم تكتمل الهجمة.

كشر الاتحاد السكندري عن أنيابه مبكرًا، وحاول اختراق دفاعات الزمالك واستحوذ على الكرة كثيرًا، ولكن دون تهديد مرمى الزمالك.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة، توغل الجزيري لاعب الزمالك، وراوغ محمد صبحي حارس مرمى زعيم الثغر، ومرر كرة على رأس يوسف اوباما الذي سددها ولكن كان لها عمار حمدي بالمرصاد وأخرجها من المرمى ومنع الزمالك من تسجيل الهدف الأول.

وللمرة الثانية أنقذ محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد مرماه من هدف للزمالك، بعد تمريرة مميزة من امام عاشور الى زيزو الذي توغل وسدد كرة قوية ولكن كان لها صبحي بالمرصاد.

ومن الجبهة اليمنى توغل سيف الدين الجزيري الذي أشعل الجبهة في الدقيقة 17، وراوغ دفاع الاتحاد السكندري، ودخل الى منطقة الجزاء ومرر الكرة وكادت أن تغير اتجاهها الى المرمى عن طريق ملامستها الى عمار حمدي الذي قام بالواجب الدفاعي.

وأشهر ابراهيم نور الدين أول بطاقة صفراء في المباراة بالدقيقة 20، وكانت من نصيب مروان عطية لاعب الإتحاد السكندري.

وتعرض طارق حامد لاعب الزمالك الى اصابة في منتصف الملعب بعد التدخل القوي من سيسيه لاعب الاتحاد السكندري وتوقفت المباراة في الدقيقة 22.

واستدعى حكم الـ VAR ابراهيم نور الدين، بسبب تدخل سيسيه على طارق حامد بقوة، واشهر البطاقة الحمراء في وجه سيسيه ليستكمل الاتحاد السكندري المباراة ب10 لاعبين.

وتوقفت المباراة بسبب طلب حسام حسن المدير الفني للاتحاد وقت مستقطع، لتقييم الأمر واجراء تبديل يقلل من الخطورة على مرماه بعد طرد لاعبه في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

وحاول لاعبي الزمالك الوصول لحل لاقتحام السد المنيع الذي صنعه لاعب الاتحاد على منطقى جزاءهم، واختار شيكابالا الحل الفردي وسدد كرة ولكن لم تهدد محمد صبحي بسبب بعدها عن المرمى.

وقرر زيزو أن يفعل مثل شيكابالا في الدقيقة 37 من عمر المباراة، وصنع لنفسه مكان للتسديد وبالفعل سدد كرة قوية ولكنها بعيدة هي الأخرى عن مرمى الاتحاد.

وسقط محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري أرضًا، دون أن يشترك معه أحد، واستدعى الجهاز الطبي لتلقي العلاج داخل أرض الملعب، واستكمل المباراة بعد علاجه.

ومارس الزمالك الضغط على لاعبي الاتحاد بسبب الكثرة العددية، وحصل على ركلة ركنية كاد من خلالها أن يسجل الهدف الأول ولكن كان محمد صبحي الأجدر في انقاذ مرماه.

وارتدت الكرة بهجمة قوية للاتحاد السكندري عن طريق عمار حمدي في الدقيقة 42 ولكن لم يستغلها لاعبي زعيم الثغر جيدًا، ولكن حصلوا منها على خطأ من منطقة خطرة.

ولم يحقق لاعبي الإتحاد أي خطورة على مرمى الزمالك من الهجمة التي تعتبر هي الوحيدة لزعيم الثغر في الشوط الاول.

الشوط الثاني..

وصل الاتحاد السكندري في بداية شوط المباراة الثاني الى مرمى محمد ابو جبل وانفرد به محمدالصباحي لاعب زعيم الثغر، ولكن لم يسيطر على الكرة وخرج أبو جبل واقتنص الكرة.

وفي الدقيقة 52 من عمر المباراة احتسب ابراهيم نور الدين خطأ على محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد ، وحصل الزمالك على ركلة حرة غير مباشرة من داخل منطقة جزاء الاتحاد ولكن لم يحقق منها لاعبي الأبيض شئ.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد عرقلة سيف الدين الجزيري داخل منطقة جزاء الاتحاد بعد صافرة حاسمة من ابراهيم نور الدين.

وتصدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لركلة الجزاء، وأسكنها شباك محمد صبحي حارس مرمى الإتحاد ليتقدم الزمالك على زعيم الثغر بهدف دون رد في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة – حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبدالرازق شيكابالا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : السيد سالم – داميون لوي – كريم الديب – مروان عطية

خط الوسط : خالد الغندور – عبد الغني محمد - محمد الصباحي - عمار حمدي

خط الهجوم : رزاق سيسيه – روماريو ويليامز