الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ فى مونديال الأندية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم استعداداته لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وخاض الفريق مرانًا قويًّا اليوم بمشاركة جميع اللاعبين على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا.
ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الثامنة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي.
وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية.
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