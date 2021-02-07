الرياضة

اختتام الجولة الـ17 للدوري الممتاز لكرة اليد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام الجولة الـ17 للدوري الممتاز لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت أمس الأول منافسات الجولة الـ17 لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد.

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز الزلفي على النور 27 ـ 24 , وخسر هجر من الوحدة 25 ـ 36 , والسلام من الأهلي 19 ـ 32 , والمحيط من مضر 16 ـ 24 , والترجي من الصفا 31 ـ 34 والروضة من الخليج 25 ـ 29 .

ويتصدر فريق مضر الترتيب بـ29 نقطة يليه ثانياً فريق النور بـ 26 نقطة , والوحدة في المركز الثالث بـ 26 نقطة , وحل الخليج رابعاً بـ 24 نقطة, والأهلي خامساً بـ 20 نقطة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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