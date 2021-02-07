نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام الجولة الـ17 للدوري الممتاز لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت أمس الأول منافسات الجولة الـ17 لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد.

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز الزلفي على النور 27 ـ 24 , وخسر هجر من الوحدة 25 ـ 36 , والسلام من الأهلي 19 ـ 32 , والمحيط من مضر 16 ـ 24 , والترجي من الصفا 31 ـ 34 والروضة من الخليج 25 ـ 29 .

ويتصدر فريق مضر الترتيب بـ29 نقطة يليه ثانياً فريق النور بـ 26 نقطة , والوحدة في المركز الثالث بـ 26 نقطة , وحل الخليج رابعاً بـ 24 نقطة, والأهلي خامساً بـ 20 نقطة.