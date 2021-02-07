نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم المعز علي مهاجم منتخب قطر ونادي الدحيل اعتذارًه إلى جماهير النادي الأهلي، بعد تصريحاته التي أطلقها عقب مباراة فريقه أمام الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان المعز علي قد صرح عقب مباراة الأهلي أمام الدحيل والتي انتصر فيها رجال المدرب بيتسو موسيماني بأن فريقه منح الأهلي أكبر من حجمه.

وقام المعز علي بالذهاب لجماهير الأهلي عقب مباراة فريقه اليوم أمام أولسن في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس حيث قال لهم :"تصريحاتي لم تُفهم بشكل صحيح، أنا لا أتكلم عن كيان الأهلي أو جمهوره كنت أتحدث فقط عن المباراة داخل الملعب".

وأضاف "أنا آسف لكم.. لا أحد يقدر أن يتحدث عن النادي الأهلي وكيانه بشكل سيء".