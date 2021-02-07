نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرانكفورت يفوز على هوفنهايم بثلاثية في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي فرانكفورت الفوز بنتيجة 3-1 على مضيفه هوفنهايم اليوم الأحد، وتحقيق انتصاره الثالث على التوالي ليحافظ على المركز الرابع في الدوري الألماني.

وامتلك أينتراخت، الذي انتصر للمرة السابعة في آخر ثماني مباريات في الدوري، زمام المبادرة مبكراً وانطلق الجناح الصربي كوستيتش في الناحية اليسرى وسدد كرة في المرمى من زاوية ضيقة.

وسيطر الفريق الضيف على إيقاع المباراة في الشوط الأول لكن هوفنهايم أدرك التعادل بعد دقيقتين من الاستراحة عندما حافظ البديل إيلاس بيبو على الكرة رغم محاولات اثنين من لاعبي أينتراخت وسددها في الشباك.

وأحرز أينتراخت هدفين في ثلاث دقائق من أول فرصتين له بعد الاستراحة إذ وضع إيفان نديكا الكرة في المرمى بضربة رأس بعد ركلة حرة بدت غير خطيرة من كوستيتش.

وجعل أندريه سيلفا النتيجة 3-1 بضربة رأس قوية من عند القائم البعيد بعد تمريرة كوستيتش العرضية من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 64.

ورفع البرتغالي سيلفا رصيده إلى 17 هدفاً هذا الموسم ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري خلف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن الذي هز الشباك 24 مرة.

ويملك أينتراخت 36 نقطة متقدماً بنقطة واحدة على باير ليفركوزن لكنه يتأخر بنقطتين عن فولفسبورغ ثالث الترتيب.

ويتصدر بايرن المسابقة وله 48 نقطة.