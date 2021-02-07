نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعبر عقبة الاتحاد ويواصل تصدر الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الزمالك فوزًا غاليًا على ضيفه الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة – حازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبدالرازق شيكابالافي خط الوسط و سيف الدين الجزيري في خط الهجوم .

وحاول الزمالك مبكرا بمباغتة الاتحاد السكندري هجوميا عن طريق سيف الدين الجزئري لكنه سقط على الأرض بدون أي تدخل من مدافعي الاتحاد، فيما رد زعيم الثغر بكرة قصيرة داخل منطقة الجزاء شتتها دفاع الفريق دون أن خطورة على مرمى محمد أبو جبل.

اعتمد الزمالك في هجماته على الجبهة اليسرى التي يشغلها عبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو ويساندهما إمام عاشور، وفي الناحية الأخرى ركز الاتحاد السكندري خلال هجماته على سرعات رزاق سيسه ومحمد الصباحي، وفي الدقيقة 11 أنقذ عمار حمدي فرصة الهدف الأول للزمالك من على خط المرمى، بعدما راوغ سيف الدين الجزيري حارس الاتحاد السكندري محمد صبحي، وأرسل كرة عرضية رائعة حولها أوباما برأسه وأنقذها مدافع زعيم الثغر من على خط المرمى.

وواصل الزمالك ضغطه على الاتحاد السكندري وتألق محمد صبحي وأنقذ فرصة خطيرة من أحمد سيد زيزو وحولها لضربة ركنية، لم يستفيد منها الفريق واحتسبها إبراهيم نور الدين ركلة حرة مباشرة على محمود حمدي الونش، حاول الاتحاد السكندري الرد على هجمات الزمالك عن طريق ركلة حرة تعامل معها محمد أبو جبل ببراعة.

نوع الزمالك هجماته من على الجبهتين اليمنى واليسرى من أجل إيجاد ثغرة في دفاعات الاتحاد السكندري، ولجأ لاعبو الزمالك إلى الكرات البينية من وسط اللاعبين بفضل سرعة سيف الدين الجزئري وأحمد سيد زيزو، وفي الدقيقة 20 نال السيد سالم البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعدما قام بعرقلة محمود عبدالرازق شيكابالا، وفي الدقيقة 25 تدخلت تقنية الفار التي أثبتت تدخل رزاق سيسيه على قدم طارق حامد وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه الدولي الإيفواري ليستكمل الاتحاد السكندري اللقاء بعشرة لاعبين.

استكمل حكم اللقاء اللقاء بعد توقف دام 4 دقائق، وفي الدقيقة 30 طلب لاعبو الزمالك اللجوء إلى تقنية الفيديو بعد عرقلة أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء، وقرر حكم اللقاء استكمال اللعب دون احتساب أي أخطاء، تبادل الفريقان السيطرة على وسط الملعب دون أي خطورة على كلا المرمي.

حاول الزمالك استغلال النقص العددي للاعبي الاتحاد السكندري، ومن هجمة سريعة وصلت الكرة إلى شيكابالا الذي راوغ مدافع الاتحاد وأسل عرضية بقدمه اليمنى تعامل معها محمد صبحي بثبات، ومن مجهود فردي قرر أحمد سيد زيزو الاعتماد على قدراته الفنية وانطلاق من وسط الملعب وحاول التسديد على مرمى الاتحاد وخرجت الكرة بجوار عارضة محمد صبحي الذي سقط على الأرض للمرة الثانية لتعرضه للاصابة.

استمرت المباراة على نسق واحد وهو ضغط للزمالك وسط دفاع للاتحاد السكندري، وفي الدقيقة 41 واصل محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري تألقه وتصدى لفرصة هدف محقق من تسديدة محمود علاء داخل منطقة الجزاء، واستغل الاتحاد السكندري اندفاع لاعبي الزمالك، وحاول الوصول لمرمى الفريق وتصدى شيكابالا لهجمة الفريق السكندري، وحصل على البطاقة الصفراء بعد عرقلة لاعب الاتحاد من خارج منطقة الجزاء.

كثف الزمالك هجماته على دفاع الاتحاد وسط تألق من محمد صبحي حارس زعيم الثغر الذي كان أفضل لاعبي الشوط الأول، أشهر إبراهيم نور الدين البطاقة الصفراء في وجه مدحت عبدالهادي المدرب العام للزمالك بسبب الاعتراض.

واحتسب إبراهيم نور الدين 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع في الشوط الأول، كثف الزمالك فيهم ضغطه على مرمى الاتحاد السكندري من أجل أحراز الهدف الأول، ومن فرصة خطيرة سدد مهاجم الاتحاد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى عارضة أبو جبل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أجرى الزمالك التبديل الأول مع بداية الشوط الثاني بنزول مروان حمدي بدلا من حازم إمام من أجل زيادة الفاعلية الهجومية، وكاد الاتحاد أن يستغل خطأ في التمركز من لاعبي الزمالك، وانفرد مهاجم الاتحاد بمرمى محمد أبو جبل الذي خرج في الوقت المناسب وتصدى للكرة بثبات، بعدما استعاد الزمالك السيطرة على منطقة وسط الملعب.

وبعد مرور دقيقتين احتسب إبراهيم نور الدين ضربة حرة غير مباشرة للزمالك داخل منطقة الاتحاد السكندري، تصدى لها زيزو ولعبها على الارض واستقبلها لاعب الزمالك في شباك محمد صبحي إلا أن حكم اللقاء احتسب ركلة حرة على محمود علاء مدافع الزمالك.

استمر ضغط الزمالك على دفاع الاتحاد السكندري بهدف أحراز أول أهداف اللقاء، ونوع الزمالك هجومه من الجانبين الأيمن والأيسر بفضل تحركات عبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو، دون أي خطورة على مرمى محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري.

ومن تمريرة ساحرة لمحمود عبدالرازق شيكابالا حصل سيف الجزيري على ركلة جزاء بعد تدخل داميان لوي مدافع الاتحاد السكندري على قدم الدولي التونسي، تصدى لها أحمد سيد زيزو وسددها بقوة على يمين محمد صبحي محرزا الهدف الأول للفريق.

وبعد تقدم الزمالك، أجرى حسام حسن التبديل الأول للاتحاد السكندري بنزول خالد قمر بدلا من محمد الصباحي، في محاولة من العميد للعودة إلى اللقاء وإدراك التعادل، واصل الزمالك هجومه على مرمى محمد صبحي عن طريق الجانب الأيمن الذي انتقل إليه أحمد سيد زيزو بعد خروج حازم إمام، ومن عرضية أرضية سددها سيف الدين الجزيري في يد المدافع الكولومبي، وسط اعتراض لاعبي الزمالك من أجل احتساب ركلة جزاء ليجأ الحكم إلى تقنية الفيديو للمرة الثانية في المباراة، ويقرر بعدما اسكتمال اللعب وعدم وجود خطأ على لاعب الاتحاد.

ومن مجهود فردي حاول عمار حمدي اختراق دفاعات الزمالك، لولا تدخل محمود حمدي الونش الذي حول الكرة إلى ركلة ركنية تصدى لها محمد أبو جبل ببراعة، ومن عرضية ممتازة ليوسف أوباما خطف يوسف أوباما مدافعي الاتحاد وسجل الهدف الثاني برأسية ممتازة على يسار محمد صبحي.

استمر ضغط الزمالك على الاتحاد السكندري الذي لجأ للهجمات المرتددة في ظل النقص العددي الذي يعاني منه زعيم الثغر، وفي الدقيقة 84 أجرى الزمالك التديل الثاني بنزول حميد أحداد بدلا من سيف الدين الجزيري الذي قدم مباراة جيدة في أول ظهور له مع الزمالك.

أجرى الاتحاد السكندري ثلاث تبدلات دفعة بنزول أحمد حجي وأحمد راشد وأكوي بدلا من روماريو ويليامز وكريم الديب وعمار حمدي من أجل زيادة الفاعلية الهجومية، مالت الافضلية قليلا إلى الاتحاد السكندري بفضل تبديلاته.

تعرض عبدالله جمعة للإصابة في العضلة الخلفية وسقط على الأرض بدون أي تدخل من لاعبي الاتحاد، ليقرر الجهاز الطبي استبدال اللاعب ونزل محمد عبد السلام خوفا من تفاقم اصابته، وبعدها قام الجهاز الفني بتبديل رابع بنزول حسين فيصل بدلا من محمود عبدالرازق شيكابالا.

احتسب إبراهيم نور الدين 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع لم تتغير فيهم النتيجة، بعد تألق محمد صبحي الذي تصدى لانفراد صريح من مروان حمدي، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

بهذا الفوز يرفع الزمالك رصيده للنقطة 26 في المركز الأول، بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة الحادية عشرة في المركز الحادي عشر.