نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية مواجهة نارية تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية ستكون مواجهة نارية بين كبار الأندية في إفريقيا وأوروبا، فجميع عشاق الكرة في كل أنحاء العالم ينتظرون هذه المواجهة بفارغ الصبر فهي مباراة الكبار، فقد حقق الأهلي أرقام قياسية خلال مشاركته في الدور ربع النهائي، وفوزه وتخطيه الدحيل القطري على أرضه، ونستعرض لكم في هذه المقالة عن مواجهات الفريقين التاريخية، وموعد المباراة، والتشكيل المتوقع للفريقين، والقنوات الناقلة لهما.

مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

استطاع الأهلي المصري تحقيق الكثير من الأرقام القياسية في كأس العالم للأندية، واستطاع تخطي كثير من كبار الأندية العالمية في كل شئ ، وقد استطاع لاعبي أن يصعدوا للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر بعد فوزهما على فريق الدحيل القطري بهدف دون رد عن طريق لاعبه حسن الشحات، الذي استطاع عن طريق هذا الهدف ن يكتب اسمه بحروف من الذهب ضمن قائمة هدافي كأس العالم، وبتسجيله لهذا الهدف فقد أصبح ضمن قائمة اللاعبين الكبار مثل كريستيانو رونالدو، ورونالدينهو الذين سجلوا لفريقين مختلفين في مونديال الأندية.

مواجهة نارية وساخنة بين الكبار في نصف نهائي كأس العالم للأندية بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا الذي حصد ثلاث بطولات غالية، ويطمح للحصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وباير ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا العملاق الألماني الذي لا يرحم من يقابله، فقد حصل إلى الآن على 6 بطولات ويطمح للحصول على بطولة مونديال العالم للأندية هذه السنة، لهذا ستكون المباراة قوية للغايه فهل يحققها الشياطين الحمر، أم يفعلها البافاري، أخبروني في التعليقات عن توقعاتكم للمباراة.

مواجهات الأهلي المصري وباير ميونخ الألماني على مدار التاريخ

لم يتقابل أي من الفريقين من قبل في أي موجهة أو مباراة رسمية، بل جمعتهما ثلاث مواجهات ودية من قبل، فكانت المباراة الأولى عام 1977م فاز فيها المارد الأحمر على نظيره البافاري بهدفين لهدف.

وفي المباراة الثانية التي جمعتهما عام 1984 فاز فيها البافاري على الشياطين الحمر بنتيجة هدفين لهدف بعد مباراة قوية.

أما المباراة الثالثة التي تقابلا فيها كانت عام 2021م في دولة قطر، فقد حقق فيها العملاق الألماني انتصاره الثاني على المارد الأحمر ليؤكد قوته على الأهلي، فهل يفعلها الشياطين الحمر هذه المرة، هذا ما سنعرفه مساء غد الإثنين.

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ 2021

تقام مباراة ومواجهة من العيار الثقيل بين بطل إفريقيا الأهلي المصري، وبطل أوروبا بايرن ميونيخ غداً الإثنين 8 فبراير 2021، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت الإمارات.

تقام المباراة على ملعب أحمد بن علي بنادي الريان القطري.

معلق المباراة هو المعلق الرياضي علي محمد علي فهو مسؤول قسم المعلقين والمحللين في مجموعة قنوات بي ان سبورت.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021

يتوقع الكثير أن يقوم المدرب الإفريقي بيتسو موسيماني بعمل تغييرات جذرية في المباراة، واللعب بثلاث ارتكازات في الوسط لحماية الخطوط وعدم المجازفة واستغلال الفرص التي ستتاح له للعب عليها، واللعب على الهجمات المرتدة.

التشكيل المتوقع لفريق المارد الأحمر في نصف نهائي كأس العالم

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

: محمد الشناوي. خط الدفاع : على معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني.

: على معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني. خط الوسط : أليوديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي.

: أليوديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي. خط الهجوم : حسين الشحات – طاهر محمد طاهر.

: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر. المهاجم الصريح: والتر بواليا.

والتر بواليا. البدائل: محمد مجدي قفشة – محمود عبد المنعم كهربا – مروان محسن – صلاح محسن – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق – محمد رمضان بيكهام – على لطفي – مصطفى شوبير.

التشكيل المتوقع لفريق البافاري العملاق الألماني في نصف نهائي كأس العالم

حراسة المرمى: مانويل نوير.

مانويل نوير. خط الدفاع : ألفونسو ديفيز – دافيد ألابا – جيروم بواتينج – بنجامين بافار.

: ألفونسو ديفيز – دافيد ألابا – جيروم بواتينج – بنجامين بافار. خط الوسط : جوشوا كيميتش – كورنتين توليسو.

: جوشوا كيميتش – كورنتين توليسو. خط الهجوم : كينجسلي كومان -توماس مولر – سيرجي جنابري.

: كينجسلي كومان -توماس مولر – سيرجي جنابري. المهاجم الصريح : روبرت ليفاندوفسكي.

: روبرت ليفاندوفسكي. البدائل: رون توربن هوفمان – لوكاس شنيلر – نيكلاس زوليه – بونا سار – لوكاس هيرنانديز – ليروي ساني – دوجلاس كوستا – مارك روكا – تياجو دانتاس – إيريك شوبو موتينج.

تردد القنوات الناقلة لمبارات نصف النهائي كأس العالم للأندية بين الأهلي وبايرن ميونخ

يترقب الكثير من العشاق أن يمضي الوقت سريعاً لمشاهدة عمالقة الكرة في إفريقيا وأوروبا، بل والعالم أجمع لذلك يتزايد البحث عن معرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ بعدما أذاعت قنوات بي إن سبورت رسمياً عبر حسابها بأن المباراة سوف تذاع على القناة المفتوحة عبر النايل سات، وسوف تذاع أيضاً على قناة الكاس القطرية، وقنوات أخري سوف تنقلها تعرف على تردداتها.

قناة التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز beIN Sports HD 11547 نايل سات أفقي 27500 الكأس الرياضية القطرية 11919 نايل سات أفقي 27500

وهنا نكون قد أعطيتنا كامل التفاصيل عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ لنصف النهائي وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد، وأتمنى أن يعجبكم المقال، وأخبروني في التعليقات عن توقعاتكم لنتيجة المباراة.