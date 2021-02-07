مواجهات مثيرة في قرعة كأس ألمانيا
أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، التي جرت يوم الأحد، عن مواجهتين من العيار الثقيل، فيما منحت أيضا فرصة جيدة للفرق المتواضعة لمواصلة مغامرتها نحو المربع الذهبي.
ويواصل لايبزيغ، الذي يحتل المركز الثاني حاليا في ترتيب الدوري الألماني (بوندسليغا) ووصيف بطل الكأس عام 2019، حملته نحو التتويج بلقبه الأول بكأس ألمانيا، حيث يحل ضيفا على فولفسبورغ، صاحب المركز الثالث ببوندسليغا، الذي توج بالكأس عام 2015.
ويستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ، صاحب المركز السابع ببوندسليجا، فريق بوروسيا دورتموند (المتعثر) الذي يتفوق عليه بمركز واحد، لكنه يخشى إخفاقه في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بسبب نتائجه المهتزة هذا الموسم.
وفي المقابل، يلتقي هولشتاين كيل، المنافس بدوري الدرجة الثانية، الذي أطاح بالعملاق البافاري بايرن ميونخ (حامل اللقب) بركلات الترجيح في الدور الثاني للبطولة، مع روت فايس إيسن، الناشط بدوري الدرجة الرابعة، الذي يخوض مغامرة خيالية بصعوده لدور الثمانية بكأس ألمانيا للمرة الأولى منذ 27 عاما.
ويحلم يان ريغينسبورغ، المنافس أيضا بالدرجة الثانية، الذي بلغ دور الثمانية للكأس، عقب فوزه على منافسيه بركلات الترجيح في الأدوار الثلاثة الماضية للمسابقة، بالفوز على فيردر بريمن، المتواجد حاليا في منتصف جدول ترتيب بوندسليغا، ويمتلك ستة ألقاب ببطولة الكأس.
يذكر أن مباريات دور الثمانية لكأس ألمانيا تجرى يومي الثاني والثالث من مارس القادم، فيما تقام المباراة النهائية في 13 مايو المقبل بالعاصمة الألمانية برلين.
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