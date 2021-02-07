الشوط الأول.. تعادل سلبي بين بالميراس وتيجريس في نصف نهائي مونديال الأندية

سيط التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من لقاء بالميراس البرازيلي وتيجريس أونال المكسيكي في المباراة التي تجمع بينهما الان على ملعب المدينه التعليمية في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر حتى 11 فبراير الجاري بدا الشوط الشوط الأول بضغط هجومي من الفريقين لإحراز هدف التقدم ولكن لم يحالفهم الحظ لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي . وبدأ فريق بالميراس منافسات مونديال الأندية بداية من دور نصف النهائي، فى المقابل وصل الفريق المكسيكي لهذا الدور بعد تخطيه فريق أولسان هيونداى الكورى الجنوبى فى مواجهة ربع النهائي بنتيجة 2 – 1. ويلعب الفائز من لقاء بالميراس مع تيجريس مع الفائز من لقاء نصف النهائي الثانى الذى سيجمع بايرن ميونخ الألمانى مع الأهلى، مساء غد الاثنين، فى المباراة النهائية المقرر لها مساء الخميس المقبل. وخاض فريق بالميراس المباراة بتشكيبل مكون من :- حراسة المرمى: ويفرتون الدفاع: روكا، لونا، جوميز، فينا الوسط: دانيلو، ذى رافائيل، رونى الهجوم: فيجا، ادريانو، مينينو بينما خاض تيجريس المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى: جوزمان الدفاع: رودريجيز، رييس، سالسيدو، دوناس الوسط: دى سوزا، بيزارو، كوينونيز الهجوم: أكوينو، كارلوس جونزاليس، اندريه جينياك

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