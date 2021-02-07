كلوب: هدفنا المراكز الأربعة الأولى.. ولا يمكنني تفسير خطأ أليسون

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن خسارة فريقه المدوية أمام مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال "كلوب"، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، "سأكون صريحًا، أؤكد أن هدفنا هذا الموسم هو إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى".
وأضاف "لعبنا جيدًا ولو كنا لعبنا مثل مباراة اليوم في المباريات الماضية، لكنا قلصنا الفارق مع مانشستر سيتي، سنحاول تقليص الفارق مع مانشستر سيتي في المباريات المقبلة".
وعن أخطاء أليسون بيكر "يمكنني تفهم أنه في الخطأ الأول لم يكن هناك لاعبون كثيرون للتمرير، لكنني لا يمكنني تفسير خطئه الثاني، ربما كانت قدماه باردتين".
وأضاف" أليسون حارس كبير وأنقذنا مرات كثيرة، جميعنا حظينا بليال مثل ذلك".
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