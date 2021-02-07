مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام مارسيليا.. ونيمار في مقاعد البدلاء

ويلعب باريس بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ريكو

خط الدفاع: فلورينزي – ماركينيوس – كيمبيبي – كوروزا

خط الوسط: باريديس – فيراتي – إدريس أجايي

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا – ماورو إيكاردي – كيليان مبابي

ويجلس النجم البرازيلي نيمار جونيور على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان.

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