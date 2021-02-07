ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يغرد منفردا في الصدارة.. والأهلي ثانيا

عزز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز، بفوزه على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ12 من عمر البطولة المحلية. وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري كالتالي: - الزمالك في المركز الأول برصيد 26 نقطة. - الأهلي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة. - المصري في المركز الثالث برصيد 20 نقطة. -الجونة في المركز الرابع برصيد 19 نقطة. - بيراميدز في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

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